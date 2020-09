Geen enkelbreuk voor Seuntjens: aanvoerder ‘enkele weken’ uit de roulatie

Bij een scan in het ziekenhuis is geen breuk geconstateerd. Wel hebben de enkelbanden van Seuntjens schade opgelopen.



Bekijk hier de samenvatting van Jong AZ - De Graafschap (Premium)



De spits ging maandagavond tijdens de afgang bij Jong AZ (7-3 nederlaag) op slag van rust per brancard van het veld. Zijn enkel klapte dubbel, na een sliding van Tijs Velthuis, waarna Seuntjens het uitgilde van de pijn. Gevreesd werd voor een ‘horrorblessure’ en een maandenlange revalidatie.



,,Gelukkig is het geen breukje. Maar de enkel is nog echt dik, dus dat gaat nog wel een aantal weken duren en dan volgt er nog een scan”, laat Seuntjens via de sociale kanalen van De Graafschap weten. ,,Ik hoop zo snel mogelijk terug te zijn.”