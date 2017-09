Geen goals bij Jong FC Utrecht - Helmond Sport

Het duurde even voor beide ploegen na rust opgingen voor deel twee van de wedstrijd. Arbiter Sander van der Eijck stuurde de 22 spelers na de opkomst direct weer terug de catacomben in. Reden: het Spakenburgse grasmat was volgens de leidsman te zompig om verder te spelen. Er viel zoveel water dat de nepsprieten op sommige plekken omhoog kwamen. Te gevaarlijk om te voetballen dus. De Utrechters beleefden een déjà vu, want ook tegen Cambuur werd het duel onlangs om diezelfde reden onderbroken.



Nadat het water enigszins was weggezakt en de regen afnam konden beide ploegen na een onderbreking van twintig minuten alsnog hun duel afmaken. Veel had de wedstrijd na het regenintermezzo niet meer om het lijf. Jeremy Hilterman, ingevallen voor Venema, en Odyseus Velanas kregen de grootste kansen namens Jong Utrecht, maar Van Gassel pareerde hun inzetten.



FC Utrecht baalde vooral dat het in de slotminuut geen penalty kreeg. Sylla Sow werd gevloerd, maar de arbiter wuifde de overtreding wel. Ten onrechte.