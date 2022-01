Geen goals bij Volendam en Excelsior, feest bij Telstar en vier goals voor PSV-talent Bakayoko

Groot feest was er wel bij Telstar - MVV. De ploeg van Andries Jonker won met 2-1 van MVV Maastricht. Na de 2-0 van Özgür Aktas ging de muziek hard aan en kwam er een lichtshow, waardoor de spelers plots in een leeg en donker stadion stonden.



Veel goals vielen er gelukkig nog wel in de drie andere wedstrijden. Zo won Roda JC met 0-4 bij Almere City, waar de nieuwe trainer Alex Pastoor nog niet bepaald een schokeffect te weeg heeft kunnen brengen. Dylan Vente en Bryan Limbombe scoorden allebei twee keer namens de bezoekers uit Kerkrade.



Jong PSV won met 1-4 bij VVV-Venlo, dat via Brian Koglin halverwege de eerste helft nog wel op voorsprong kwam in De Koel in Venlo. Daarna scoorde Johan Bakayako liefst vier keer voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij. De 18-jarige linkspoot uit België, die in 2019 overkwam uit de jeugdopleiding van Anderlecht, staat nu op elf goals en zeven assists dit seizoen.