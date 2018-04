Geen grote zorgen bij PSV over blessure Lozano

De Mexicaan viel op een doelstang en moest in de eerste helft het veld verlaten. Vooralsnog gaat de club ervan uit dat er geen grote schade is. Hij is zondag naar het ziekenhuis geweest om foto's te maken van zijn schouder.



Lozano kan nog topscorer van Nederland worden en staat één treffer achter op Alireza Jahanbakhsh van AZ. Of hij er zondag in het laatste duel van PSV van dit seizoen (met FC Groningen) bij is, is nog onduidelijk. PSV is begin deze week in Barcelona voor een informele trip om het seizoen af te sluiten.



Uiteraard is het meevallen van de kwetsuur vooral goed nieuws voor Lozano zelf. Op 17 juni wordt hij namelijk bij Mexico aan de aftrap verwacht voor de eerste poulewedstrijd op het WK, tegen Duitsland.