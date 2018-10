Geen Kuip of Arena voor Leeuwinnen tijdens mogelijke finale play-off

De voetbalsters van Oranje kunnen zich vanavond (18.00 uur) in Denemarken (eerste wedstrijd 2-0 winst) plaatsen voor de finale van de play-offs voor een WK-ticket. Die eindstrijd zal sowieso niet in de Kuip of de Johan Cruijff Arena worden gespeeld.

Door Daniël Dwarswaard



Steeds als een weer een grote wedstrijd aankomt voor de Oranjevrouwen, komt diezelfde vraag: zijn de Leeuwinnen klaar om eens de Kuip of de Johan Cruijff Arena vol te spelen? Als de voetbalsters vanavond Denemarken uitschakelen volgt een dubbele play-off tegen België of Zwitserland. Die thuis- en uitwedstrijd staan begin november op het programma.

De KNVB wijkt niet af van het ‘stadionbeleid’ dat deze kwalificatiereeks geldt. ,,Dus gaan we niet in de Kuip of de Arena spelen’’, zegt Jan Dirk van der Zee, namen de KNVB-directie aanwezig in het Deense stadje Viborg. ,,Zo’n keuze brengt veel extra kosten met zich mee. In dat geval zouden we de prijzen van de tickets omhoog moeten gooien. Dat willen wij absoluut niet.’’

De laatste thuiswedstrijd afgelopen vrijdag tegen Denemarken speelden de vrouwen in een vol stadion van NAC in Breda. De 19.000 beschikbare kaarten waren binnen vijftig minuten uitverkocht. En zo gaat dat eigenlijk altijd sinds de vrouwen vorige zomer in eigen land de Europese titel pakten.