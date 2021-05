Geen play-off-finale in de Kuip tegelijk met Songfestival

Heldenont­vangst voor NEC-spe­lers bij terugkeer uit Almere

16 mei De selectie van NEC is in de nacht van zaterdag op zondag warm onthaald door een groep van zo'n 300 supporters. Zij wachtten de spelersbus van de Nijmeegse club na de 4-0 zege in het play-offduel met Almere City op bij het Goffertstadion.