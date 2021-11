Geen publiek in stadions tot en met 18 december, Klassieker is dag later

Opvallend is dat Feyenoord-Ajax een dag later is en de dans dus ontspringt. Voorlopig mogen bij de Klassieker in de Kuip wel gewoon fans aanwezig zijn.



Enkele Europese wedstrijden van Nederlandse voetbalclubs zullen wel zonder supporters afgewerkt worden. Ajax - Sporting in de Champions League (7 december), Feyenoord- Maccabi Haifa (9 december), Vitesse - Mura (9 december) en AZ - Randers (9 december) in de Conference League zullen in lege stadions gespeeld worden.



Deze maatregel is overigens al enige tijd van kracht. Afgelopen weken waren er al geen fans aanwezig bij eredivisiewedstrijden en duels uit de Keuken Kampioen Divisie. Ook de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noorwegen werd op 16 november in een lege Kuip afgewerkt.