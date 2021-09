Geen tijd voor omslag bij Oranje: Montenegrijnse muur moet met 4-3-3 worden gesloopt

Door Maarten Wijffels



Twee dagen nadat de bondscoach van Noorwegen zich uitsprak over de Nederlandse voetbalcultuur, begon de bondscoach van Oranje gistermiddag over de cultuur van Montenegro. ,,Ik verwacht eenzelfde soort wedstrijd als afgelopen woensdag’’, zei Louis van Gaal. ,,De tegenstander zal weer massaal verdedigen. Alleen zullen we nu iets meer ruimte krijgen. Montenegro heeft meer creatieve spelers dan de Noren, dat is de cultuur van het oude Joegoslavië. Met slimme, lepe voetballers. We zullen een oplossing moeten vinden en het beter moeten doen dan in Oslo. Daar waren we zo onzorgvuldig, leden we zo veel balverlies. Voorin kan dat nog, op het middenveld niet. Dan leid je zelf de counter in.’’