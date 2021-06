Geen uitzwaaiduel Dominique Janssen en co: ‘Uit ervaring weten we wat hun steun kan betekenen’

Komende week vertrekken de Oranje Leeuwinnen naar de Olympische Spelen in Tokio. Een mooi vooruitzicht, vindt steunpilaar Dominique Janssen. Maar jammer vindt ze het wel dat er geen mooi afscheid van de Nederlandse fans inzit. ,,Uit ervaring weten we wat hun steun kan betekenen.”

De vooruitzichten waren zo mooi. In een vol PEC Zwolle-stadion zouden de Oranje Leeuwinnen zaterdag uitgezwaaid worden door 9000 fans, voordat de equipe van bondscoach Sarina Wiegman daags later naar de Olympische Spelen in Tokio zou vertrekken. Vanwege een corona-uitbraak bij tegenstander Zuid-Afrika gaat dat feestje echter niet door.

,,Jammer”, vindt Dominique Janssen (26), een van de steunpilaren in de ploeg die in Japan is ingedeeld in de poule met Brazilië, China en Zambia. ,,We hadden graag nog een mooie wedstrijd gespeeld in Nederland. Om ritme op te doen én om ons te laten zien aan de fans. Jammer dat ze ons niet massaal kunnen uitzwaaien.”

Omdat het de KNVB niet is gelukt een vervangende tegenstander te vinden, is er nu voor gekozen om zaterdag een uitzwaaitraining te organiseren in Zeist. Daar kunnen zo’n duizend fans bij aanwezig zijn. ,,Gelukkig dat er zo toch nog wat mensen bij kunnen zijn”, zegt VfL Wolfsburg-speler Janssen.

Het gewonnen EK in 2017 was al geweldig om mee te maken, vertelt Janssen. Het WK in 2019 (zilver) tenminste zo. Maar op de Olympische Spelen stond ze nog nooit. ,,Ook op dat podium een medaille halen; daar gaan we voor”, stelt Janssen. ,,Al zal dat zeker niet makkelijk worden.”