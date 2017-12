Geen vuurwerk bij duel tussen Excelsior en Twente

FC Twente had woensdag na strafschoppen nog Ajax uitgeschakeld in het bekertoernooi. Een geweldige opsteker voor de geplaagde ploeg van Gertjan Verbeek, die in de competitie door de overwinning van NAC eerder op de avond als nummer 16 aan de wedstrijd begon, ondanks vier punten uit de laatste twee eredivisieduels.



Hoe mooi het stuntje tegen de Amsterdammers ook was, handhaving is momenteel het voornaamste aandachtspunt van FC Twente. En dus was de vraag, in aanloop naar het uitduel bij concurrent Excelsior: kon de mentale boost compenseren voor de 120 minuten durende uitputtingsslag? Mitchell van der Gaag, trainer van de Rotterdammers, zag er een voordeel in. Maar, zo hield hij zijn team voor, alleen als de spelers er vanaf de eerste minuut energie in zouden leggen.



Vuurwerk had ook de supportersvereniging van Excelsior beloofd voorafgaand aan de wedstrijd, maar door een technische storing werden de vuurpijlen onafgeschoten weer van het veld gerold. Het bleek een voorbode voor de eerste helft. De enige ploeg die nog een beetje wil om te winnen toonde, was Twente. Excelsior had moeite met de beweeglijkheid van onder meer Oussama Assaidi, wat tot enkele hachelijke momenten voor de Kralingse goal leidde. Grote kansen bleven tot het rustsignaal uit.



FC Twente begon het tweede bedrijf met een gevaarlijk schot voorlangs van Assaidi, maar het saaie spelbeeld van de eerste 45 minuten keerde vervolgens weer terug. Excelsior zakte steeds verder terug, loerend op een snelle uitbraak, en kwam achterin amper in de problemen. De bezoekers probeerden het wel, maar leken toch teveel hinder te ondervinden van de zware strijd met Ajax doordeweeks. Verder dan wat schoten van grote afstand kwamen ze niet. Excelsior bewaarde het beste voor het laatst. Via Mike van Duinen en Jordy de Wijs kwamen de Kralingers in de slotminuut nog twee keer gevaarlijk voor het doel van FC Twente, maar een doelpunt was teveel van het goede.



En zo kreeg de wedstrijd de eindstand die het verdiende: 0-0. Een uitslag waar vooral FC Twente weinig mee opschiet. De ploeg eindigt het jaar daarmee onder de degradatiestreep. Excelsior kon meer genieten van het gelijkspel. Dankzij dat ene puntje is 2017 officieel het meest succesvolle jaar van de Rotterdammers op het hoogste niveau, met 42 punten. En zo had het grootste deel van de supporters toch nog iets om vrolijk over te zijn.