Geen welverdiend pensioen, maar als oude coach tóch blijven doorgaan: ‘In je hoofd is het nooit klaar’

Het raadsel Brian Brobbey bij Ajax: ‘Je zet zo’n jongen te kakken als je steeds vertelt dat hij niet fit genoeg is’

Schlemiel Brian Brobbey wekte in de bekerfinale tegen PSV ook in positieve zin verbazing. De 21-jarige Ajax-spits die maar geen negentig minuten kon spelen, ging zelfs in de verlenging tekeer. Een doorbraak voor de international? ,,Dit moet de bondscoach ook goeddoen.’’