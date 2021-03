Geen wonder dat Tadic razend werd op Dumfries: Pussy, dat is veel te lief

Oo o, Denzel Dumfries, dacht ik. Met de rechtsback van PSV is niet zo gek veel mis. Een keurig opgevoede jongen, die rijkelijk laat profvoetballer is geworden. Dat zie je. In aanleg is hij gewoontjes. Hij is zelfs uitgerust met harde voeten. De bal springt nogal eens weg, omdat Denzels wreef niet met velours is overspannen. Toch stelt iedere trainer hem op, zelfs de bondscoach.