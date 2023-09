Geertruida valt uit bij laatste training, Koeman geeft update over Oranje-selectie voor clash met Ierland

Oranje keert voor het eerste serieuze duel sinds het echec van Dublin, waardoor het Nederlands elftal het WK 2002 misliep, terug op Ierse bodem. Bondscoach Ronald Koeman en Virgil van Dijk schoven aan voor de persconferentie. Daarin wilde Koeman nog niet te veel vertellen over de opstelling, maar Joey Veerman is beschikbaar. Of Nathan Aké speelt, dat is nog afwachten. En ook Lutsharel Geertruida is een vraagteken geworden. Hij viel uit bij de afsluitende training.

,,Ik ga morgen bepalen of Nathan fit genoeg is om te spelen", zei Koeman over Aké, die zich tegen Griekenland liet wisselen in de rust. Hij leek last te hebben van een hamstring. De verdediger zelf verwachtte er tegen Ierland ‘gewoon’ te staan, maar de bondscoach is een stuk voorzichtiger met hem. De uitlooptraining verliep goed voor Aké, maar na de persconferentie volgde een training. ,,Dan gaan we iets meer doen. Het is afwachten hoe hij daarop reageert.”

En wat betreft Veerman? ,,Die is volledig beschikbaar", aldus Koeman over de middenvelder die na afloop van het duel met Griekenland vader is geworden van een zoon, Frenkie. Koeman zei het niet direct, maar hintte er wel op dat Mark Flekken ook tegen Ierland op doel staat. ,,Ik denk dat je dat zelf wel kunt invullen.”

Maar de bondscoach zag bij de afsluitende training Lutsharel Geertruida uitvallen. De verdediger van Feyenoord had een gesprek met dokter Edwin Goedhart en verliet vervolgens het veld. Of hij morgen kan spelen, dat is dus de vraag. Geertruida stond tegen Griekenland in de basis als rechter centrale verdediger. Mocht hij niet spelen, dan lijkt Matthijs de Ligt zijn logische vervanger.

Verder wilde hij niet te veel kwijt over eventuele veranderingen in de opstelling, zoals over Marten de Roon, die zijn eerste interland goal maakte, maar soms ook balverlies leed op het middenveld. ,,We hebben daar ook andere jongens die op die plek kunnen spelen, zoals Mats Wieffer, Veerman of Tijjani Reijnders.”

Formatie Oranje

En opnieuw ging het ook over de formatie. Nederland speelde tegen Griekenland niet in 4-3-3, maar 3-5-2. Niet de ouderwetse ‘Hollandse school’ dus. ,,Het gaat niet om het systeem, maar om de spelprincipes. Het systeem dat we tegen Griekenland speelden kan aanvallender zijn dan 4-3-3. Er zijn meerdere manieren om succesvol te zijn. Tegen Griekenland hebben we het heel goed uitgevoerd", vond de bondscoach.

Volledig scherm Virgil van Dijk tijdens de persconferentie van Oranje in aanloop naar het duel met Ierland. © ANP

De laatste kans voor Ierland

,,We weten dat er morgen een heel andere klus staat te wachten", zei aanvoerder Van Dijk over het duel met Ierland. ,,Ik denk dat we daar ook van moeten genieten en er volle bak in moeten gaan. Zij benaderen dit als een must win en dat zullen wij ook doen.” Ierland lijkt rechtstreekse plaatsing (eindigen bij de beste twee ploegen) voor het EK te kunnen vergeten als Oranje wint in Dublin.

Van Dijk was lovend over het spel van Oranje tegen Griekenland en zag genoeg punten om mee te nemen naar het duel met Ierland. ,,Er stond veel druk op de wedstrijd. Als team zijn we hier goed mee omgegaan. De energie die we in de eerste helft tegen Griekenland erin hebben gestoken én we hebben ook de nul gehouden. Dat voelt goed. Dit moeten we morgen ook uitstralen.”

Ook Koeman besefte dat Ierland strijdt voor een van zijn laatste kansen. ,,Zij spelen met veel enthousiasme ondanks dat zij kwalitatief mindere spelers hebben. Dat zegt niet dat het daardoor makkelijker is. Ook de intensiteit is belangrijk. Dan moet uiteindelijk de kwaliteit beslissend zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma finale Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is de stand in de groep van Oranje voor de EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.