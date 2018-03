Gefluit voor Ziyech in Marokko? 'Haha, vergeet het maar'

In Nederland wordt Hakim Ziyech zelfs in eigen stadion soms uitgefloten. Oeverloos zijn de discussies over zijn risicovolle spel. Bij het Marokkaanse elftal, waar Ziyech ook gisteren weer werd omarmd, heeft hij juist een sterrenstatus.

Door Daniël Dwarswaard

Als Hakim Ziyech dinsdagavond zijn warming-up begint, veert het Stade Mohammed V in Casablanca op. Als de Ajacied in het vrij onbeduidende oefenpotje tegen Oezbekistan invalt, is het gejuich tot boven de Atlantische Oceaan te horen. Marokko speelt het tweede oefenduel binnen een paar dagen. Dit keer niet met het sterkste team. Nee, want in de ideale elf van bondscoach Hervé Renard is Ziyech een onbetwiste basisspeler.

Quote Ziyech is de populairste speler, Nog geliefder dan Mehdi Benatia. Khalid Sinouh, oud-keeper en voormalig international van Marokko.

De ster van het elftal, de creatieve smaakmaker die de Marokkaanse fans zo misten toen Ziyech zich na een conflict met Renard niet beschikbaar stelde voor het nationale team. Dat voelt als een eeuwigheid geleden. ,,Ziyech is de populairste speler,’’ zegt Khalid Sinouh, oud-keeper en voormalig international van Marokko. ,,Nog geliefder dan Mehdi Benatia, een speler van het grote Juventus nota bene. Geweldige speler. Maar ja, een verdediger hè. In Marokko wil men de creatieve spelers zien.’’

Gefluit als Ziyech de bal verliest? Eeuwige en oeverloze discussies over het (onnodige ) risico dat Ziyech in zijn spel legt zoals in Nederland? ,,Haha, vergeet het maar,’’ zegt Sinouh. ,,Dat is in Marokko totaal geen item. Echt nul, komma nul. Sterker, het heersende gevoel is nu: blij dat er een creatieve geest in het elftal is.’’

Ziyech is al veel langer de lieveling van de Marokkaanse fans. Toen hij in de clinch lag met Renard, werd Ziyechs naam gescandeerd in de stadions waar Marokko speelde. Terwijl Ziyech zelf thuis in Amsterdam op de bank zat. Het sentiment keerde zich dusdanig tegen bondscoach Renard dat het hem bijna zijn baan kostte. Samen met bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa bezocht Renard afgelopen zomer Amsterdam om de vrede met Ziyech te tekenen.

Quote Marokko houdt weer van het Marokkaanse elftal. Khalid Sinouh.

Sinouh: ,,De bondscoach heeft toen zijn eigen ego, weliswaar onder druk, aan de kant gezet. Dat heeft hem veel goodwill opgeleverd bij het volk. Ook zíjn populariteit is daarmee gestegen. Het is zijn beste beslissing als bondscoach geweest. Want Marokko houdt weer van het Marokkaanse elftal.’’