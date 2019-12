Gefrustreerd PSV blijft met vorm worstelen en loopt ook in Emmen averij op

PSV zit nog altijd diep in de problemen. Vanavond wist de dolende ploeg van Mark van Bommel ook niet van FC Emmen te winnen: 1-1. En dus woedt de crisis nog altijd in alle hevigheid.

Door vijf nederlagen en twee remises in de laatste acht wedstrijden was de uitwedstrijd bij FC Emmen een cruciale voor PSV. Trainer Mark van Bommel wijzigde zijn opstelling op drie plaatsen ten opzichte van de wanvertoning tegen Sporting. Daniel Schwaab verving Timo Baumgartl, verder speelden Ryan Thomas en Ritsu Doan in plaats van Jorrit Hendrix (niet fit) en Armindo Bruma.

PSV begon moeizaam aan het uitduel in Drenthe, al na vijf minuten moest Lars Unnerstall zich strekken om de 1-0 van Marko Kolar te voorkomen. Daarna ging PSV beter spelen en kwam het na een kwartier op voorsprong via Schwaab, hij tikte de bal bij de tweede paal binnen uit een corner. Daarna leek FC Emmen al snel weer gelijk te maken, én hoe. Glenn Bijl pakte de bal af van Steven Bergwijn en schoot de bal vanaf 50 meter over Unnerstall heen. De VAR greep in, Dennis Higler besloot na het bekijken van de beelden dat er een overtreding was gemaakt.

Daarna voetbalde PSV makkelijker en was het bijna een wonder dat de kwakkelende ploeg niet op 0-2 kwam. Bergwijn schoot over het doel, Doan schoot via Lorenzo Burnet maar nét over het doel en Mohamed Ihattaren raakte de bal met zijn rechterbeen verkeerd. Het bleef 0-1.

Fout Sadilek

De gemiste kansen voor rust kwamen PSV aan het begin van de tweede helft duur te staan. Na een lange pass van Michael Chacon liet Michal Sadilek zich verrassen door Glenn Bijl, die uit de rug van de Tsjech wegliep en Kolar vervolgens een niet te missen kans bood: 1-1. PSV was het toen kwijt en had in die fase ook zomaar op achterstand kunnen komen, maar FC Emmen-aanvoerder Michael de Leeuw volleerde de bal maar nét over het doel van Lars Unnerstall.

In de 70ste minuut was er nog een opstootje wegens vermeend natrappen van Glenn Bijl. Ook na ingrijpen van de VAR bleef Higler bij zijn besluit om de rechtsback van Emmen geel te geven, ook Chacon en Bergwijn kregen een gele prent vanwege hun aandeel in het duw- en trekwerk.

Van Bommel bracht Cody Gakpo in de ploeg om iets te forceren en dat deed de Eindhovenaar ook bijna in de 80ste minuut. Maar de aanvaller stuitte op doelman Dennis Telgenkamp. Ook in het vervolg werd er niet meer gescoord en dus pakte PSV slechts een punt in Drenthe.

