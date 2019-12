Gehavend AZ blijft in het spoor van Ajax

Wat dat betreft was het ‘afscheid’ van het alternatieve thuisstadion wat flets en weinig inspirerend. Zo was de zo opgehemelde spits Myron Boadu zondag maar matig in vorm. Op links kwam Oussama Idrissi zijn directe tegenstander Pachonik nauwelijks voorbij. De steekpassjes van Stengs werden nauwelijks begrepen door zijn ploeggenoten. Invaller Ferdy Druif, donderdag tegen Partizan nog belangrijk met twee treffers, kon nu het net niet vinden. Niet erg, veel te duchten van tegenstander VVV had AZ niet. Al had spits Elia Soriano in de blessuretijd nog de gelijkmaker op de schoen.



Wel viel er weer zondagavond weer een nieuw record voor AZ te noteren. Met de twintigste ‘clean sheet’ is Marco Bizot de eerste eredivisiedoelman sinds PSV-keeper Heurelho Gomes in 2005 die dat voor elkaar krijgt.