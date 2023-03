Geïrriteerde Ronald Koeman na ‘rottige’ week bij Oranje: ‘Best geschrokken van wat ik gezien heb’

Ronald Koeman beleefde niet de terugkeer die hij zich gewenst had als bondscoach van het Nederlands elftal. Na een allesbehalve vlekkeloze aanloop, waarin hij meerdere spelers zag wegvallen door ziekte of blessures, volgde vrijdag een afgang tegen Frankrijk (4-0) en maandagavond een zuinige zege op voetbaldwerg Gibraltar (3-0) .

Koeman deed na afloop geen moeite om zijn onvrede over het spel van het Nederlands elftal te verbergen. ,,Het was niet goed, ik ben best teleurgesteld. Het zal echt beter moeten. We moeten ook fitter worden. Dit was echt te weinig.”

Koeman had zich heel iets anders voorgesteld van zijn terugkeer bij Oranje. ,,Het was een rottige week”, keek hij terug. ,,Eerst worden er veel spelers ziek. Dan verliezen we ruim van Frankrijk en ook nu was het onvoldoende. Het zal snel beter moeten.”

,,Ik heb niet eerder zo’n week gehad in mijn vorige bondscoachschap. Ik hoop dat ook niet meer mee te maken. Alles was niet goed. Het resultaat tegen Frankrijk was niet goed en vandaag was ook te weinig.”

Bekijk de samenvatting van Nederland - Gibraltar

Onnauwkeurig en slordig

Dat kwam mede door het ultraverdedigende spel van Gibraltar, al wou Koeman dat niet als excuus gebruiken. ,,Dat is moeilijk, maar we hebben natuurlijk te weinig goals gemaakt. Ik vond het vanaf het begin al onnauwkeurig, slordig bij momenten. Dan weet je dat het wachten is op de goal. Die valt dan en dan wordt het wel iets beter. Met iets meer scherpte vallen er meer goals. Het was minder dan ik gehoopt had.”

Waar het volgens hem precies aan schort, hield een zichtbaar geïrriteerde Koeman in het midden. ,,Dat houd ik intern, het heeft weinig zin om namen te noemen. Maar we moeten verbeteren, ik ben best geschrokken van wat ik gezien heb.”

Nations League

Oranje speelt in juni in eigen land met Kroatië, Spanje en Italië de finaleronde van de Nations League. ,,Dat zijn tegenstanders van formaat”, besefte Koeman. ,,Ik zal in de aanloop naar die finaleronde goed naar de invulling van mijn selectie moeten kijken. Het is denk ik ook belangrijk dat we dan compleet zijn.”

Oranje speelde zonder Frenkie de Jong tegen Frankrijk en Gibraltar. ,,En Gakpo en De Ligt konden geen hele wedstrijd voetballen en Depay raakte geblesseerd”, zei Koeman. ,,Maar het niveau bij ons zal omhoog moeten. Te veel spelers waren onvoldoende.”

Programma EK-kwalificatie

Standen EK-kwalificatie

Statistieken EK-kwalificatie

