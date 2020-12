Geïrriteerde Steijn staakt interview na zoveelste vraag over boze Van Hooijdonk: ‘Het gaat altijd over hem’

Veel was vrijdagavond bij NAC Breda te doen om de invalbeurt van Sydney van Hooijdonk. De spits werd slechts een minuut voor tijd ingebracht. Het gaf stof tot napraten in de catacomben van De Adelaarshorst, waar NAC niet verder kwam dan een 0-0-gelijkspel bij Go Ahead Eagles.

In zijn eerste interview, voor de camera van zendgemachtigde FOX Sports, reageerde Steijn geïrriteerd toen hem gevraagd werd naar de late wissel van zijn topscorer. ,,Ik vond dat het redelijk stond en had geen reden om eerder te wisselen. Ik ben er niet om iedereen blij maken.”

Er komt altijd een vraag over Van Hooijdonk, voegt de trainer eraan toe bij FOX. ,,Ik heb hem zeker nodig, gisteren (donderdag, red.) heb ik een heel goed gesprek met hem gehad. Op dit moment kiezen we voor iemand anders, maar met het moment kan het weer veranderen. Hij is wel degelijk belangrijk, dat weet hij ook. Nu breng ik hem laat, volgende keer eerder of vanaf het begin.” Na vier minuten heeft Steijn genoeg van de in zijn ogen suggestieve vraagstelling en beëindigt hij het interview met FOX Sports.

Quote Ik kan me de vraag voorstel­len, zeker, maar als hij vijf minuten voor tijd komt, hebben jullie ook vragen. En is het een kwartier voor tijd, is het ook niet goed Trainer Maurice Steijn

Een kwartier en twee camera-interviews verder, legt Steijn het nog een keer rustig uit. Hij baalt ervan dat het continu over Van Hooijdonk gaat in de nabeschouwingen. ,,Ook bij FOX net, daar heb ik ruzie gehad met de verslaggever. Die blijft maar doorvragen. Wij kiezen ervoor om eerst Venema voor De Rooij te brengen, omdat we vonden dat de ploeg heel behoorlijk stond. Vervolgens Immers als nummer tien voor Azzagari, omdat Azzagari op was.”

,,Dan kan je zeggen: we pakken een dubbele wissel. Maar ik denk nog steeds dat Bilate heel veel duels won en nog steeds fit was. Malone had problemen waardoor moesten we afwachten, dat is de reden dat Riera vanaf de eerste minuut aan het warmlopen was. We konden dus niet heel veel meer. Uiteindelijk hebben we Sydney toch gebracht, helaas had heeft hij niet de kans gehad om de bal op doel te schieten.”

Geïrriteerd

De vragen over Van Hooijdonk blijven een terugkerend verhaal. ,,Dat vind ik al heel lang”, zegt Steijn. ,,Als jullie daar constant over beginnen dan kan je er ook geen streep onder zetten. Ik kan me de vraag voorstellen, zeker, maar als hij vijf minuten voor tijd komt, hebben jullie ook vragen. En is het een kwartier voor tijd, is het ook niet goed.”

,,Vragen horen bij mijn werk, maar soms raak ik er geïrriteerd over. Het gaat altijd over onze topscorer. Het moet wel over NAC blijven gaan. Ik was al hartstikke blij dat Sydney erbij was. Twee weken is hij eruit geweest met het ongeluk in de douche, last van de kniepees, heel kort getraind. Ik hoop dat hij blijft en blijft hij niet, zal hij weggaan. Zo werkt dat in de voetballerij.”

Over dat laatste onderwerp sprak Van Hooijdonk zelf overigens ook bij FOX. ,,Ik kan het hier helemaal niet mee eens zijn, maar wat moet ik doen? Onbegrip is er zeker, sowieso. Elke speler die in de 89ste minuut erin moet, die vindt het lastig om zich op te laden. Iedereen weet wel dat ik dit alles niet begrijp. Het is heel lastig. Weg in de winterstop? Ja, dat is een heel goede optie. Ik weet niet waar Sydney van Hooijdonk over een maand is. Misschien gewoon hier, misschien niet.”

