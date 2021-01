Geld is op: nog maar vier duels uit KKD live op televisie

Voor supporters van alle eerste divisieclubs is het besluit te stoppen met liveregistratie van alle duels een hard gelag. Zij zijn vanwege de coronamaatregelen aangewezen op televisie, aangezien de voetbalstadions sinds eind september op slot zitten. Gezien de coronacijfers lijkt dat de komende tijd zo te blijven.



Clubs die niet live te volgen zijn, komen alleen nog in beeld bij het schakelkanaal van ESPN. In dat liveprogramma komen slechts de hoogtepunten voorbij van de zes duels die niet rechtstreeks te zien zijn. ESPN bepaalt in aanloop naar elke speelronde welke integraal worden uitgezonden.

Quote De productie­kos­ten om op deze voet verder te gaan zijn gewoon te hoog Marc Boele (CED)

,,Het geld is op om alle duels live uit te zenden”, legt algemeen directeur Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie (CED) uit. De belangenvereniging van de clubs, FOX Sports, de KNVB en hoofdsponsor Keuken Kampioen trokken begin dit seizoen samen 750.000 euro uit ‘om voor zoveel mogelijk mensen de wedstrijden zichtbaar gemaakt’. Ook met de hoop dat er in de derde en vierde periode weer stadionbezoek mogelijk was. ,,De productiekosten om op deze voet verder te gaan zijn gewoon te hoog”, reageert Boele.

Bij de start van het seizoen is dat volgens Boele al aan de clubs en de supporters aangegeven. Naast het financiële aspect speelt het competitieprogramma een rol. De speelkalender zit komend halfjaar zo vol dat het onmogelijk is om alle wedstrijden nog meer te spreiden. Daardoor kunnen wedstrijden niet geschoven worden naar nog meer ‘unieke tijdslots’. Zo zullen vrijdagavond, zaterdagmiddag, zondag (begin of eind van de dag) en maandagavond een duel worden uitgezonden.