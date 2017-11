Gelegenheidsback Luckassen: Hele lekkere driepunter

Luckassen verving de Colombiaanse sterkhouder Santiago Arias, die niet fit genoeg was om tot de wedstrijdselectie te behoren. Luckassen had tegen PEC zijn handen vol aan voormalig PSV'er Youness Mokthar. ,,Ik heb al vaak genoeg gezegd dat ik geen rechtsback en het liefst centraal speel. Toch denk ik dat ik het wel redelijk heb gedaan vandaag. Al had ik het soms wel lastig tegen Mokthar, ja."

'Lekkere driepunter'

PSV had het sowieso moeilijk tegen PEC Zwolle, zag ook Luckassen. Vooral na rust was het PEC dat een doelpunt had verdiend. ,,Het was van beide kanten niet goed vandaag. Als je kampioen wil worden, moet je dit soort potjes wel winnen", besefte de verdediger. En winnen deed PSV door een late treffer van Nicolas Isimat-Mirin. ,,Het is mooi dat Isi hem uiteindelijk maakt. Ja, dit is een hele lekkere driepunter."