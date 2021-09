‘Gemakzucht zit wel in het dna van Ajax’

Door Johan Inan



,,We zitten er lekker in, ja”, stelt Erik ten Hag met gevoel voor understatement, nadat zijn ploeg Cambuur (9-0), Sporting Lissabon (1-5) en Fortuna Sittard (0-5) vermorzelde. ,,Maar geen enkele ploeg is in september in topvorm. Ik hoop ook niet dat dit onze beste vorm is. We zullen door moeten groeien, willen we titels halen.”