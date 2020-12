Gemeente bepaalt: ADO-stadion dicht bij te harde wind

wedstrijdverslag GA Eagles stunt weer in Friesland en wipt favoriet Cambuur uit de beker

17 december Op de dag af een jaar nadat Go Ahead Eagles in Enschede stuntte met een bekerzege op FC Twente, haakte het nu in de tweede ronde verrassend SC Cambuur pootje. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie werd in Leeuwarden dankzij treffers van Luuk Brouwers en Bradly van Hoeven met 2-1 verslagen. En dat was zeker niet onverdiend.