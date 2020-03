Gemengde gevoelens bij Berghuis: ‘Thomas heel even kwijt en zij scoren meteen’

Berghuis baalde van het gebrek aan concentratie bij Feyenoord vlak na rust. Cody Gakpo scoorde en bracht zo het vertrouwen bij PSV helemaal terug. ,,We zeiden nog in de rust: je moet het even doortrekken tot 20, 25 minuten na rust. Nu waren we Thomas even kwijt en scoren zij meteen. Echt een slordig momentje.”