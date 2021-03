Gemiste kansen en blunder Vejinovic brengen ADO verder in de problemen

ADO Den Haag heeft, grotendeels door eigen toedoen, een hele gevoelige tik gekregen in de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. De huidige nummer zeventien van de eredivisie had lange tijd de overhand in Friesland, maar knakte na een blunder van aanvoerder Marko Vejinovic: 3-0.

Door Marijn Abbenhuijs



ADO Den Haag kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand. In de achtste minuut was de eerste kans van de wedstrijd meteen raak voor SC Heerenveen. Siem de Jong kreeg de bal gelukkig voor zijn linkerbeen nadat John Goossens de aanval van de Friese ploeg dacht te hebben afgestopt, maar hij de bal zwak wegwerkte. De Jong haalde meteen uit en vond de verre hoek. Later viel hij uit met - waarschijnlijk - een liesblessure.

De snelle openingstreffer maakte de Haagse opdracht nog moeilijker dan hij al was. De ploeg van trainer Ruud Brood, zwaar in degradatiezorgen, móést winnen van Heerenveen om een iets beter perspectief voor zichzelf te creëren. En in het tweede gedeelte van de eerste helft liet ADO zien dat een zege er best in zat. De bezoekers werden veelvuldig gevaarlijk in het Abe Lenstra Stadion.

Via schoten van Nasser El Khayati en Bobby Adekanye kwam ADO in de buurt van de gelijkmaker. De kans die Michiel Kramer in de 37ste minuut liet liggen was het grootst. En dus ontbrak het de Haagse ploeg opnieuw aan effectiviteit. Ook in het cruciale duel met RKC liet de ploeg van trainer Ruud Brood al meerdere grote kansen liggen.

Ook na de rust drong ADO flink aan, maar bleef het bijzonder ondoortastend. Steeds als de Haagse ploeg Heerenveen onder druk had staan en gevaarlijk werd, volgde een slechte laatste pass, een onnauwkeurige voorzet of werd er slordig omgegaan met de schot- of kopkans.

Volledig scherm Nasser El Khayati baalt. Het liep niet zoals hij graag zou willen bij ADO. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Terugspeelbal

En net toen de ploeg nog opportunistischer wilde gaan spelen en het slotoffensief voorbereidde, hielp ADO Heerenveen nog verder in het zadel. Aanvoerder Marko Vejinovic was met een hele zwakke terugspeelbal schuldig aan de 2-0 van Henk Veerman.

Na de blunder van Vejinovic was de Haagse ploeg geknakt. Heerenveen liet vervolgens na om uit te lopen naar een grotere zege. Het had pech dat Henk Veerman nipt buitenspel stond toen Joey Veerman scoorde en die treffer werd afgekeurd. Daarna miste Henk Veerman nog twee grote kansen. Uiteindelijk werd het alsnog 3-0 via Joey Veerman, die de negenhonderdste treffer voor Heerenveen maakte in de eredivisie.

Door de ruime nederlaag doet ADO opnieuw hele slechte zaken in de strijd tegen degradatie. De huidige nummer zeventien van de eredivisie ziet FC Emmen door het gelijkspel tegen Sparta weer een punt inlopen, terwijl Willem II door een gelijkspel tegen FC Twente nu drie punten meer heeft dan de Haagse ploeg. SC Heerenveen spoelde met de zege de bekerkater van woensdag tegen Ajax weg en won ook voor het eerst sinds 6 februari een competitiewedstrijd.

