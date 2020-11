Genk kijkt vooruit met Van den Brom: ‘Hopelijk wordt hij onze langstzittende trainer’

Door Nik Kok



Zijn toch verrassend plotse vertrek bij FC Utrecht was ook weer niet zo plots, zo bleek gtijdens de presentatie van de John van den Brom bij zijn nieuwe club Racing Genk want de technisch directeur van die club Dimitri De Condé had zeven weken geleden al een lijntje uitgegooid bij de oefenmeester. Toen was een overgang nog ‘moeilijk’. Vorige week niet meer voor zowel Van den Brom zelf als Utrecht.