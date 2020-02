Geplaagd AZ moet hoognodig bijtanken

Trainers­vak­bond CBV: We staan in deze unieke zaak klaar voor Ron Jans

18:02 De Amerikaanse spelersvakbond MLS Players Association beweerde gisteren dat er veel meer aan de hand is in de zaak Ron Jans dan alleen het meezingen van het n-woord (nigger) en ook FC Cincinnati-voorzitter Jeff Berding had het over meerdere incidenten. De Nederlandse trainersvakbond CBV schaart zich achter de Zwolse coach.