Geplaagd Willem II kan ook tegen NEC de vrije val niet stoppen

De voortekenen waren niet gunstig voor Willem II, want het wist z’n vorige dertien eredivisieduels met NEC niet te winnen en in de laatste vijf zelfs niet te scoren. Maar de ploeg van Fred Grim begon ondanks alles vol bravoure aan de laatste wedstrijd voor de winterstop.

In de openingsfase, waarin de thuisploeg veel balbezit had, werd Willem II een penalty onthouden. Verdonk werkt Saddiki tegen de grond in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Makkelie floot niet en de VAR - Martin Pérez - liet niets van zich horen. Even later gebeurde hetzelfde toen Elayis Tavzan zijn elleboog in het gezicht van Willem II-verdediger Derrick Köhn plantte: doorspelen.