Geprikkelde Tannane pareert kritiek: ‘Je moet mij niet afrekenen op één slechte bal’

Tannane kwam nauwelijks in het stuk voor, net als de rest van zijn ploeg. ,,Je moet mij niet afrekenen op één slechte bal. Nu lijkt het of ik een slechte wedstrijd heb gespeeld, maar dat is een beetje te makkelijk gedacht", zei hij.



Zijn trainer Thomas Letsch vond dat hij het punt na het duel met Willem II moest accepteren. ,,Voor de wedstrijd zou ik hier teleurgesteld over zijn, nu moeten we blij zijn met een punt”, zei de Duitse coach bij ESPN. ,,Willem II had de beste kansen. Ik zoek ook naar verklaringen voor wat er op het veld gebeurde”, zei Letsch. ,,Wat ons sterk maakt is dat wij normaal het team zijn dat aanvalt. Nu waren er veel foute beslissingen en 80 procent van de ‘tweede’ ballen was voor Willem II. Door fouten van ons konden zij counteren en wij vonden niet de oplossingen.”



Volgens de Vitesse-coach heb je soms dagen zoals deze. ,,Soms is het beter om dan in ieder geval een punt te pakken. Ik wilde ook niet meer alle risico’s nemen.”