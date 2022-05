Gerard Meijer (86) over leven lang Feyenoord: 'Heb mijn salarisstrook weleens meegenomen, schrokken ze van hoor’

Rapport Kwaliteits­ge­brek en vloek van achtste plek krijgen vat op Go Ahead Eagles: kostbaar punt glipt door de vingers

Is er in de eredivisie dan helemaal niemand die achtste wil worden? Het begint er serieus op te lijken. De vloek van de laatste plek in de nacompetitiestrijd om een Europees ticket verlamt de benen. Go Ahead Eagles laat bij NEC een kostbaar punt door de vingers glippen: 1-0.

8 mei