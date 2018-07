Gerson op huurbasis naar Fiorentina, Ajax biedt op Pedrinho

transfertalkDe transfermarkt is halverwege weer een rumoerige periode. Nog ruim zes weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Fiorentina huurt Gerson van AS Roma

AS Roma verhuurt de Braziliaanse vleugelaanvaller Gerson (21) het komende seizoen aan Fiorentina. Gerson speelde al 42 wedstrijden voor AS Roma, maar kwam daarin tot slechts twee treffers en één assist.

Bilate zegt Saint Mirren af

Mario Bilate heeft de kans op een terugkeer in de Schotse Premier League afgeslagen. De 26-jarige spits, die het afgelopen seizoen uitkwam voor promovendus FC Emmen, liet een goede indruk achter bij Saint Mirren, waar hij na een stage van anderhalve week een contractvoorstel kreeg. Bilate is na zijn vertrek bij FC Emmen transfervrij.

Son verlengt bij Spurs

Son Heung-min heeft een nieuw contract getekend bij Tottenham Hotspur. De sterspeler van het Zuid-Koreaanse team dat Duitsland met 2-0 versloeg in de groepsfase van het WK, zette zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis die loopt tot medio 2023.



De 26-jarige Son kwam in de zomer van 2015 over van Bayer Leverkusen. In Londen groeide hij uit tot vaste kracht en publiekslieveling. In 140 wedstrijden maakte de Zuid-Koreaan 47 doelpunten. Vooral het afgelopen seizoen was Son op dreef. Hij miste maar twee van de 55 wedstrijden die Tottenham in alle competities speelde. In die wedstrijden vond hij twintig keer het net.



De zeventigvoudig international scoorde op het WK twee keer. Desondanks wist Zuid-Korea zich niet te plaatsen voor de achtste finales.

PSV neemt Hongaarse Ajacied onder de hoede

PSV neemt de 18-jarige Ajacied Olivér Horváth de komende week op in de jeugdopleiding, bij Jong PSV. Hij loopt stage bij het beloftenteam en PSV bekijkt of hij goed genoeg is om in Eindhoven de opleiding te versterken.



Horváth heeft bij Ajax nog een contract tot midden 2019, maar mag daar vertrekken. Hij kwam weinig aan spelen toe, mede door een zware knieblessure. PSV is nog op zoek naar enkele versterkingen voor het beloftenteam en kijkt onder meer naar een linksback, die het beloftenteam nog kan versterken.

Geen ontwikkelingen rond Jørgensen en Van Beek

Het heeft er op dit moment alle schijn van dat Nicolai Jørgensen en Sven van Beek het seizoen in gaan als Feyenoord-spelers. Volgens hun zaakwaarnemer Rob Jansen zijn er vooralsnog geen ontwikkelingen rond het tweetal.



In Turkse media werd Van Beek de laatste dagen in verband gebracht met een overgang naar Fenerbahçe, de club waarmee de Rotterdammers morgen voor een vriendschappelijke wedstrijd de degens kruisen in Istanboel. Jansen doet die berichtgeving af als ‘onzin’. Jørgensen, die zich tijdens het voorbije WK niet kon onderscheiden namens zijn land Denemarken, wordt al langer gevolgd door verschillende buitenlandse clubs, maar ook voor hem is op dit moment geen concreet bod uitgebracht.

Zonder Jørgensen, die nog tot en met zondag vakantie viert, vliegt de Feyenoord-selectie vandaag naar Turkije. Na de wedstrijd van morgen keren de Rotterdammers zondag vervolgens weer terug in Nederland.



Op 4 augustus speelt de bekerwinnaar de eerste serieuze wedstrijd van het seizoen. In Eindhoven is landskampioen PSV dan de tegenstander. Inzet: de Johan Cruijff Schaal.

Sven van Beek (r).

Marseille strikt Kroaat Caleta-Car

Olympique Marseille heeft de Kroatische international Duje Caleta-Car overgenomen van Red Bull Salzburg. De 21-jarige centrale verdediger tekent voor vijf jaar bij de Franse club. Met de afkoopsom is een bedrag gemoeid van ongeveer 15 miljoen euro.



De fysiek sterke Caleta-Car was erbij op het WK in Rusland, waar Kroatië de finale haalde. Hij speelde echter alleen mee in de laatste groepswedstrijd tegen IJsland (2-1 winst).



De jonge Kroaat kwam vier seizoenen uit voor Salzburg. Hij werd met de Oostenrijkse club vier keer kampioen en drie keer bekerwinnaar. In de Europa League verloor Caleta-Car vorig seizoen met Salzburg in de halve finales van Marseille. De Franse ploeg ging daarna in de finale ten onder tegen Atlético Madrid.

Duje Caleta Car tijdens een training met Kroatië.

Navas blikt terug

In een filmpje op zijn instagram-account blikt Keylor Navas terug op de afgelopen vier jaar tussen de palen bij Real Madrid. Daarmee lijkt hij zijn afscheid bij 'De Koninklijke' te bevestigen. Thibaut Courtois zou zijn opvolger moeten worden in Madrid.

Jozefzoon maakt transfer binnen Championship

Florian Jozefzoon is vanochtend gepresenteerd bij Derby County. De vleugelspeler komt over van Brentford. Beide clubs spelen in het Championship, het tweede niveau van Engeland.



Jozefzoon speelde in Nederland bij RKC Waalwijk, NAC Breda, Ajax en PSV. Bij de 2 topclubs groeide hij nooit echt uit tot een basisspeler of tot een speler van waarde.



In anderhalf jaar bij Brentford speelde Jozefzoon 62 wedstrijden en scoorde daarin 8 goals.

Ajax biedt op Pedrinho

Volledig scherm Pedrinho (r) in het shirt van Corinthians in 2017. © Getty Images Ajax heeft volgens het Braziliaanse Globo Esporte een bod gedaan van 10 miljoen euro op Pedrinho. De 20-jarige middenvelder van Corinthians moet volgens de Braziliaanse club echter veel meer geld opleveren.



Corinthians wil 50 miljoen euro zien voor Pedrinho, die nog een contract heeft tot medio 2020. Pedrinho heeft dezelfde zaakwaarnemer als David Neres, die al bij Ajax voetbalt.



Pedrinho speelde tot nu toe 47 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 3 goals.

Neymar verkiest Parijs boven Madrid

Neymar heeft vooralsnog geen trek in een overstap naar Real Madrid. De veelbesproken Braziliaan zal naar eigen zeggen in het nieuwe seizoen ook nog steeds voor Paris Saint-Germain in actie komen.



,,Ik blijf, ik blijf in Parijs", tekende FOX Sports op uit zijn mond. ,,Ik heb een contract bij PSG. Iedereen weet wat mijn doel is en waarom ik naar deze club ben gekomen. Ik wil succes hebben en winnen en ik hoop dat het een mooi seizoen wordt." Lees hier meer.

Willem II neemt afscheid van Abubakar