Geschorste De Roon mist duel met Italië in ‘zijn’ Bergamo

Marten de Roon kan woensdag niet meespelen in de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Italië in de Nations League. De middenvelder kreeg vandaag in de ontmoeting met Bosnië en Herzegovina (0-0) een gele kaart. Vorige maand werd hij in de Nations League ook al met geel bestraft, waardoor hij nu geschorst is.