Gestopte Marcellis blijft bij PEC als relatiebeheerder

Rapportcijfers Dumfries schittert, Bijlow blundert in Klassieker

7:42 Met een acht is Denzel Dumfries de beste beoordeelde speler van dit weekeinde. De rechtsback van PSV maakte de winnende treffer tegen FC Groningen en verzorgde ook een assist. Matthijs de Ligt was belangrijk bij Ajax in de Klassieker en kreeg een 7,5. Net als Michel Vlap die zijn Heerenveen langs AZ stiftte. Ook Furdjel Narsingh van De Graafschap kreeg dat cijfer.