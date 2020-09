Getergde Advocaat duidelijk over Berghuis, de speelwijze én Mark Rutte

Door Mikos Gouka



Allereerst op de vraag of hij spelers gaat passeren. ,,Ik kijk weleens naar Rijnmond Sport en soms denk ik: leuk en een andere keer vind ik het niks. Maar jullie werken er toch ook nog allemaal? De presentatoren gaan dan ook niet meteen weg? We hebben ons niveau nog niet bereikt, dat klopt. Maar de spelers krijgen de tijd om dat te doen. Iedereen mag een keer slecht spelen, maar niet te vaak. Al is er wel strijd om de plekken, zo moet het ook zijn. Ze moeten aan de bak om in het elftal te blijven.”

Quote Premier Rutte, die ik hoog heb zitten, praat alleen maar over Feyenoord Dick Advocaat Advocaat sprak ook met aanvoerder Berghuis die na afloop van de 1-1 tegen FC Twente weinig heel lief van Feyenoord en de manier van voetballen. ,, Hij mag alles zeggen maar wel op de juiste plek. Dat heb ik hem ook verteld. Al waren er zeker dingen die hij zei die kloppen. Berghuis zei tegen mij dat hij ook wat gefrustreerd was over wat er allemaal speelt. Of hij weg wil? Dat moet je aan hem vragen.”

Ook over de manier van spelen was Advocaat duidelijk. Jørgensen zette vroeg druk en de rest bleef ver achter hem staan. ,,Ligt dat dan aan Jørgensen of aan de rest? Ik denk dat deze ploeg altijd compact moet spelen. Daar hebben we veel punten mee gepakt. Je moet spelers hebben die dat kunnen. We spelen niet defensief, helemaal niet. We hebben zes aanvallend ingestelde spelers. Maar ik wil ze dicht bij elkaar hebben. Ook tegen ADO. We zetten druk op de cirkel. Dan moeten we druk zetten. Daar ligt een taak om dat te verbeteren. Feyenoord zette vorig jaar veel druk en had heel weinig punten. Dat een deel van het elftal het nog wel wil, dat snel druk zetten? Dan moeten ze het doen. Of dat van mij mag? Nee, van mij niet.”

Burgemeester

En ook de kwestie over het houden aan de regels van Corona kwam aan bod. ,,Premier Rutte, die ik hoog heb zitten, praat alleen maar over Feyenoord. Of hij kent alleen Feyenoord, dat kan ook. Maar het gebeurt in alle stadions. Toch moeten we ons aan de regels houden want anders neemt de burgemeester maatregelen en dat willen we niet. Ik vond dat Rutte een misplaatste opmerking maakte. Wat onze fans zondag moeten doen? Vooral hun bek houden. Nee, ze moeten zich gedragen naar deze tijd. 1,5 meter moet te doen zijn, daar heb ik vertrouwen in.”