Geweldig AZ rolt ADO voor rust op

Beide AZ-aanvallers gunnen elkaar echter het succes, zo bleek vlak voor rust toen de onbaatzuchtige Weghorst bij de hoekschop van Teun Koopmeiners met een loopactie naar de eerste paal het gat trok voor Jahanbakhsh: 0-3. Tussendoor had ook de ongrijpbare Oussama Idrissi doelman Robert Zwinkels met een bekeken aanval op het verkeerde been gezet: 0-2.



Voor het arme ADO, dat gezien de kansen van AZ nog niet eens mocht klagen dat het met 0-3 naade kleedkamer ging, was er geen houden aan. De ploeg van Groenendijk werd door misschien wel het best voetballende elftal van Nederland bij vlagen volledig overklast, al zag het er bij een aantal goals achterin ook niet geweldig uit.



Groenendijk had gehoopt dat hij vanavond weer kon beschikken over Sheraldo Becker, maar de aanvaller voelde zich 's middags toch nog niet fit genoeg om zijn rentree te maken. Veel maakte dat voor de plannen van ADO overigens niet uit, want met de eveneens razendsnelle Thijmen Goppel als vervanger moest het Haagse gevaar evengoed van rechts komen. Maar vlak nadat een aanval via Goppel op niets was uitgelopen, sloeg AZ in de omschakeling genadeloos toe en stond het 0-1.



De multifunctionele Goppel eindige de wedstrijd overigens als rechtsback, omdat Tyronne Ebuehi vlak na rust opnieuw uitviel met een liesblessure. Dat kon er voor ADO, dat er in de tweede helft alles aan deed om er nog een wedstrijd van te maken, ook nog wel bij.