Giakoumakis niet te stoppen: spits loopt voor op all-time topscorer Coen Dillen

Opnieuw was Georgios Giakoumakis gisteravond belangrijk voor VVV-Venlo. In het Cars Jeans Stadion maakte hij alle vier de doelpunten in de 1-4 overwinning op ADO Den Haag. De spits is op recordjacht en staat zelfs, na zestien wedstrijden, voor op eeuwig eredivisietopscorer Coen Dillen.

• Nadat Giakoumakis zondag al twee keer scoorde tegen Willem II, was hij ook gisteren te snel voor de verdedigers van ADO. De Griek maakte vier treffers en staat daardoor op een doelpuntenaantal van maar liefst zestien treffers. Giakoumakis is de tweede speler ooit die vier keer scoorde in een duel bij ADO. Ola Toivonen deed dat namens PSV in november 2009 als eerste (1-5 zege).

• De spits die deze zomer voor 200.000 euro werd overgenomen van AEK Athene, heeft nog één doelpunt nodig om het clubrecord van Jan van den Heuvel te evenaren. In het seizoen 1961/62 maakte de oud-spits zeventien doelpunten voor de Limburgers. Giakoumakis is Peniel Mlapa al voorbij. De voormalig nummer twee van de Venlonaren op de topscorerslijst van de eredivisie maakte twee jaar terug vijftien doelpunten voor VVV.

Volledig scherm Peniel Mlapa kon maar kort genieten om deze eeuw seizoenstopscorer te zijn van VVV. © BSR Agency

• De 26-jarige aanvaller werd de tweede speler in de historie van VVV die vier keer wist te scoren in een eredivisiewedstrijd. Hans Sleven ging hem voor, op 24 mei 1959 tegen NOAD (5-4 winst). Sleven maakte net als de Griek twee hattricks in dat seizoen. Cor de Meulenmeester is de enige VVV-speler die ooit drie hattricks produceerde in een seizoen (1960/61).

• De drievoudig international is de tweede Griek in de eredivisie die erin slaagt om meerdere hattricks te maken. Om de meest succesvolle Griek in Nederland te worden, moet Giakoumakis nog hard zijn best doen. Landgenoot Nikos Machlas, die voor Vitesse en Ajax speelde, kwam tussen 1996 en 2003 tot maar liefst zeven hattricks in 196 wedstrijden. Het lukte hem ook een keer om vier doelpunten te maken. Namens Vitesse deed hij dit in de 6-1 zege op FC Groningen (1997). Uiteindelijk maakte Machlas 111 doelpunten op de Nederlandse velden, voordat hij vertrok naar Sevilla FC.

• De enige spelers die deze eeuw minimaal zestien keer scoorden in de eerste zestien speelrondes waren Luis Suárez (zeventien namens Ajax in 2009/2010) en Mateja Kezman (zeventien namens PSV in 2002/2003).

• Giakoumakis staat met zijn zestien doelpunten na zestien duels voor op all-time eredivisietopscorer Coen Dillen. De spits van PSV maakte in het seizoen 1956/57 een recordaantal doelpunten van 43. De Eindhovenaar stond na zestien wedstrijden echter pas op veertien treffers, twee minder dan de huidige spits van de Limburgers.

Volledig scherm Luis Suarez scoorde in zestien speelrondes in het seizoen 2009/10 een keertje vaker dan Giakoumakis (17). © EPA