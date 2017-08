Gianluca Rocchi leidt Frankrijk - Nederland

Rocchi wordt in het Stade de France in Saint-Denis bijgestaan door zijn Elenito Di Liberatore en Mauro Tonolini. Vierde official in Parijs is Luca Banti. De 44-jarige arbiter uit Florence geeft om 20.45 uur het eerste fluitsignaal in het Stade de France van Saint-Denis, een voorstad van Parijs.



Rocchi floot één keer eerder een interland van Oranje, bijna drie jaar geleden in Praag tegen Tsjechië. De ploeg van de toenmalige bondscoach Guus Hiddink ging daar in blessuretijd met 2-1 onderuit door een blunder van Daryl Janmaat. Dat bleek het begin van een dramatische kwalificatiereeks, waarin Oranje naast een plek op het EK van 2016 in Frankrijk greep.



Een andere Italiaan, Paolo Tagliavento, heeft donderdag in Sofia de leiding over Bulgarije-Zweden. In groep A kijkt Oranje tegen een achterstand van drie punten op Zweden en Frankrijk aan. Klik hier voor de stand.