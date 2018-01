Gianni Infantino: Verschillen in topvoetbal te groot

In het kader van een ‘open en transparante’ wereldvoetbalbond mocht vanavond in Amsterdam alles gevraagd worden aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De antwoorden? Die draaiden meestal vriendelijk om de hete brij heen ,,Het WK in Rusland? De organisatie verloopt uitstekend, zo kan ik u vertellen.’’

De voetbalbestuurders van Myanmar, Aruba, Kirgizië en Suriname waren er ook, vandaag in het Okura Hotel aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. In de grote ‘Ballroom III’ werden 21 voetbalbonden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het mondiale voetbal, onder leiding van FIFA-voorzitter Gianni Infantino zelf.



Dat lijkt op obligaat voetbalpolitiek geneuzel, maar juist dit soort bijeenkomsten zeggen veel over de nieuwe koers van de FIFA, zo benadrukte KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag, gastheer van het festijn.

Quote Voetbal is nog nooit zo populair geweest als nu. Gianni Infantino ,,Dat we in alle openheid discussiëren met elkaar; voorheen was dat echt ondenkbaar bij de FIFA’’, aldus Van Praag, die een kleine twee jaar geleden nog meestreed om de voorzittersfunctie. ,,Zo’n proces kost tijd, maar Gianni is hard op weg de cultuur binnen de FIFA echt te veranderen.’’



De Nederlandse pers was dan ook uitgenodigd om uitgebreid vragen te stellen aan Infantino, die meteen de mogelijkheid aangreep om niet alleen alle Nederlandse journalisten een heel gelukkig nieuwjaar te wensen, maar ook al hun vrienden, kennissen en families. ,,En Amsterdam is een stad waar de zon altijd schijnt’’, aldus Infantino, zoetgevooisd.

Niettemin was geen thema taboe, alles mocht gevraagd worden, al was Infantino slim genoeg om de gevaarlijkste thema’s sluw te omzeilen. Het WK in Rusland bijvoorbeeld, zo hevig bekritiseerd, zeker na het wijdverbreide dopingschandaal dat onlangs werd blootgelegd.

Maar de dopingschandalen dan? ,,Er zijn tal van dopingcontroles uitgevoerd in diverse van onze grote competities en toernooien’’, zegt Infantino. ,,Die onderzoeken zijn stuk voor stuk buiten Rusland uitgevoerd - anders dan op de Olympische Spelen van Sotsji. Feit is dat al die Russische voetballers clean zijn bevonden. We wachten nog op de resultaten van nader onderzoek, die we uiteraard kritisch gaan bekijken.’’

Iets concreter werd Infantino over de economische scheefgroei in het internationale topvoetbal. Volgens de FIFA-baas groeit het besef dat er iets moet veranderen om het voetbal spannend en competitief te houden, nu een handvol clubs en topcompetities steeds nadrukkelijker de dienst uitmaakt.

,,Iedereen realiseert zich inmiddels wel dat er iets moet veranderen’’, aldus de Zwitser. ,,Dat besef leeft zowel bij de rijke clubs als bij kleinere clubs, zowel bij grote landen als bij kleineren landen. Hoe we dat concreet zouden moeten doen? Dat vraagt een pakket van maatregelen, niet eentje. Bovendien kunnen wij dat als FIFA niet alleen, daar hebben we bonden, competities en clubs bij nodig. Als we het onderling niet eens worden, zullen wij (de FIFA, red.) beslissingen moeten nemen. Maar het besef is er over de hele breedte. We hoeven niet terug naar de goede oude tijd, de wereld verandert en ontwikkelt voortdurend, maar het voetbal moet wel beschermd worden.’’

Op de Amsterdamse FIFA-vergadering, één van zes meetings over de hele wereld, kwamen de meest uiteenlopende onderwerpen ter sprake. Van de opzet van jeugd- en vrouwencompetities tot de toewijzingsprocedure voor het WK van 2026, of de invoering videoscheidsrechter.

,,De ontwikkeling van de videoscheidsrechter is in Nederland begonnen’’, aldus Infantino. ,,Ook ik was in het begin heel sceptisch, maar als ik zie waar we nu staan: alle lof voor de KNVB. De tests zijn veelbelovend. Discussie zal er altijd zijn, maar grote beslissende fouten kunnen we in de toekomst uit gaan bannen.’’