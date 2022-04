Gifbeker FC Volendam is nog niet leeg: promotiekandidaat blijft punten morsen

Bij de beloftenploeg van PSV was miljoenenaankoop Maximiliano Romero met twee treffers van grote waarde. Volendam kwam via Bilal Ould-Chikh en Robert Mühren tot scoren, maar daar bleef het bij. Komende vrijdag komt subtopper De Graafschap op bezoek in het Kras Stadion.

Roda en NAC

Lange tijd leken Jong AZ en Roda JC allebei een punt over te houden aan hun ontmoeting in Wijdewormer, maar een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers alsnog op voorsprong. Daarvoor had het de hulp van Jong AZ nodig: Zico Buurmeester werkte de bal ongelukkig in zijn eigen doel. In de Galgenwaard schoot Pontus Almqvist Jong FC Utrecht in blessuretijd naar een 1-0 zege op NAC. De Bredanaars blijven daardoor steken op plek negen.