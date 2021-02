Gigantische blunder Ajax: club vergeet recordaankoop Haller in te schrijven voor Europa League

Gisteren bracht de UEFA de spelerslijst voor de Europese toernooien na de winterstop naar buiten. Tot ieders verbazing ontbrak daarop de naam van Haller, terwijl Oussama Idrissi (die op Deadline Day werd vastgelegd) wel keurig op de lijst stond. Ajax liet weten direct uit te gaan zoeken bij wie de fout lag en blijkt nu de hand in eigen boezem te moeten steken.

Ajax slaagde er niet in om te overwinteren in de Champions League, maar hoopt er via de Europa League alsnog een mooi Europees seizoen van te maken. De ploeg stuit met Lille in de eerste knock-outfase wel meteen op een zware tegenstander. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat op 18 februari op bezoek bij de huidige koploper van Frankrijk, een week later is de return.

Onverbiddelijk

Afgaand op de UEFA-reglementen voor het Europa League-toernooi lijkt Ajax een zware dobber te krijgen om Sébastien Haller nog ingeschreven te krijgen voor de ontmoetingen met Lille en eventuele vervolgwedstrijden. Het inschrijfsysteem voor Europese toernooien is namelijk net zo onverbiddelijk als - bij wijze van spreken - de veilingklok op een fruit- of groenteveiling. Te laat is te laat en betekent doordraaien, of er moet van hogerhand tóch nog anders beslist worden.

Ajax zou met juristen nog kunnen bekijken of er iets te doen is aan de uitsluiting, maar de kille letters van de reglementen laten daarvoor weinig ruimte. De nieuwe Ajax-spits had op grond van artikel 43 van de zogeheten ‘Regulations of the Europa League’ op 2 februari om 24.00 (Nederlandse tijd) ingeschreven moeten staan. In de winterstop kunnen maximaal drie spelers toegevoegd worden aan de lijst met beschikbare spelers voor de Europese toernooien. Die inschrijving telt voor de rest van het toernooi, tot en met de finale.

In de praktijk schrijven clubs twee lijsten met spelers in. Eentje is de zogeheten A-lijst, waarop maximaal 25 spelers voorkomen en meestal de vedettes van een club staan. Op die lijst moeten acht door clubs zelf opgeleide spelers staan. Op de B-lijst staan tal van jonge spelers, vaak al lang actief in de eigen jeugdopleiding en geboren vanaf 1 januari 1999. Zij kunnen zonder inschrijfproblemen bij de selecties komen als er op de A-lijst bijvoorbeeld blessures zijn.

In de voorrondes van het toernooi was de fout van Ajax geen onoverkomelijk probleem geweest en had Haller hooguit een rondje hoeven overslaan. De UEFA houdt in de zomer rekening met de transferperiode en daardoor kunnen clubs voor elke voorronde én voor de hele groepsfase een nieuwe lijst indienen. In de winter kan dat maar één keer, als gezegd op 2 februari.