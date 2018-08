Gio en Van Bommel: voetbalvrienden nu even rivalen

Ajax pakt rugnummer 10 af van Ziyech: 'Niet mee eens'

2 augustus Ajax heeft een aantal wijzigingen in de rugnummers doorgevoerd. Zeer opvallend is daarbij dat Ziyech 'zijn' nummer 10 heeft moeten afgeven aan nieuwkomer Dusan Tadic, iets waar de Marokkaanse spelmaker het niet mee eens is, zo laat Ajax weten.