'Gio' over Van Persie: Hij wordt fitter en sterker

,,Dit doelpunt tekent de voetballer die Robin is, het was een prachtige treffer'', zei Van Bronckhorst. ,,We hebben allemaal gezien wat hij kan brengen. Hij traint goed, wordt sterker en fitter. Robin heeft nu een aantal invalbeurten gehad, dat bouwen we rustig op.'' De Rotterdamse trainer deelde ook een compliment uit aan St. Juste. ,,Hij had na een aantal tikken last van zijn ribben, in de rust was er twijfel of hij door kon gaan. Maar hij speelde fantastisch in de tweede helft. Dat typeert zijn karakter.''



Van Bronckhorst bracht in de eerste helft niet Jean-Paul Boëtius, maar Bilal Basaçikoglu in het veld voor de geblesseerd uitgevallen Sam Larsson. ,,Bilal traint goed en is uitstekend bezig. Hij verdiende het om in te vallen. Bilal geeft mij een goed gevoel, Boëtius minder ja.'' Van Bronckhorst weet pas in de loop van vrijdag hoe ernstig de hamstringblessure is die Larsson opliep.