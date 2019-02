Gio's dilemma in de aanval van Feyenoord

Arbiter Dennis Higler van Philips Stadion naar Adelaars­horst

12:17 Dennis Higler heeft aanstaande vrijdagavond de leiding over de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en MVV Maastricht. De 33-jarige scheidsrechter uit Hoogland wordt in de Adelaarshorst, waar de aftrap om 20.00 zal worden verricht, terzijde gestaan door de assistent-scheidsrechters Patrick Langkamp en Christian Dobre.