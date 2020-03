Giovanni (18) wil met vriend Neres voor sambavoetbal zorgen bij Ajax

,,Ik wil een van de beste spelers van de wereld worden, de Champions League en het WK winnen. Of dat realistisch is? Ik geloof dat mijn dromen mogelijk zijn, als ik bescheiden blijf en hard werk. Trainen, trainen, trainen”, aldus Giovanni Manson Ribeiro, vernoemd naar de Braziliaan Giovanni Silva de Oliveira die voor onder meer Santos en FC Barcelona speelde. ,,Mijn vader was een grote fan en vond zijn manier van spelen geweldig. Maar Ronaldinho was mijn grote voorbeeld.”

Giovanni trof in Amsterdam twee landgenoten in de kleedkamer van Ajax: David Neres en Danilo. In de zomer komt daar ook Anthony nog bij, die voor naar verluidt 20 miljoen euro overkomt van São Paulo. ,,David is in korte tijd een vriend geworden. Ik vind ‘m heel grappig en we hebben dezelfde humor. Ik ben bijna altijd met hem sinds ik in Nederland ben. Ook Danilo ken ik, omdat hij ook bij Santos heeft gespeeld. Anthony heb ik nog niet ontmoet, maar hij is een heel goede speler. Ik hoop dat we met z’n vieren kunnen zorgen voor veel samba in Amsterdam.”



Giovanni woont al in Nederland. In een appartement in Amstelveen, met zijn zaakwaarnemer.