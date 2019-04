‘Giraf’ Isak kan strijd om titel twee keer beïnvloeden

De hele regio voelt de druk bij FC Twente

9:54 De lijken zijn definitief uit de kast verdwenen en de Veste trilt bij elk balcontact op zijn grondvesten, als in de tijden dat FC Twente nog in de Champions League speelde. De hele streek leeft mee. Maar net nu het moment van promoveren naar de eredivisie nabij is vertoont de club mankementen. Na een imposante ongeslagen reeks gingen in enkele dagen tijd twee duels verloren. ,,Dit is even wennen'', zegt Peet Bijen, aanvoerder bij afwezigheid van Wout Brama.