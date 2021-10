Go Ahead Eagles naar achtste plaats na sensationele comeback tegen Fortuna Sittard

De laatste wedstrijd in speelronde 11 in de eredivisie leverde zonder twijfel het meeste spektakel op. Fortuna Sittard stond na een uur op een 1-3 voorsprong in Deventer, maar Go Ahead Eagles won gesteund door het fanatieke publiek op De Adelaarshorst uiteindelijk nog met 4-3.

Het was voor de ploeg van coach Kees van Wonderen al de derde zege op rij, waardoor de promovendus uit Deventer nu knap op de achtste plaats staat. Fortuna Sittard blijft zestiende in de eredivisie.



Het team van Sjors Ultee begon uitstekend in Deventer, want na 18 minuten stond het al 0-2 door goals van Mats Seuntjens en Ben Rienstra.

Volledig scherm Luuk Brouwers scoorde voor de vierde wedstrijd op rij voor Go Ahead Eagles. © ANP Na een misverstand tussen doelman Yanick van Osch en verdediger Mica Pinto kon Luuk Brouwers in de 53ste minuut de achterstand verkleinen. Het was voor de 23-jarige middenvelder zijn vijfde goal van dit seizoen en de vierde wedstrijd op rij waarin hij trefzeker was.



Lang duurde de vreugde vanwege die aansluitingstreffer niet, want twee minuten later schoot Fortuna-middenvelder Tesfaldet Tekie na een afgeslagen hoekschop van zo'n twintig meter afstand al de 1-3 binnen.

Go Ahead gaf na die tegenslag niet op en Marc Cardona maakte in de 61ste minuut opnieuw een aansluitingstreffer: 2-3. Het was zijn eerste goal voor de club uit Deventer. Zijn landgenoot Iñigo Córdoba maakte in de 83ste minuut de 3-3, voor de 24-jarige linkspoot uit Bilbao al zijn vijfde goal van dit seizoen.

De thuisclub nam, gesteund door de fanatieke aanhang aan de Vetkampstraat, geen genoegen met een punt. In de 90ste minuut kopte verdediger Joris Kramer snoeihard de 4-3 binnen uit een indraaiende corner.

Het spektakel was daarmee nog niet voorbij, want in de vijf minuten extra tijd die nog volgden raakte Fortuna Sittard nog twee keer de lat.

