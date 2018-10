Go Ahead Eagles pakt de kop na zege op Roda JC

GA Eagles legt Roda JC in de slotfase op de pijnbank

14:08 Go Ahead Eagles heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie na een week weer heroverd. De Deventer ploeg won zondagmiddag, in een wedstrijd die moeizaam op gang kwam, volkomen verdiend van Roda JC: 3-0. Alle goals vielen zondagmiddag in de laatste tien minuten.