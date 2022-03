Go Ahead en FC Utrecht delen de punten, opnieuw ongeregeldheden op de tribunes

Een week na de verrassende zege tegen Ajax heeft Go Ahead Eagles thuis een punt gepakt tegen FC Utrecht. De Deventenaren kwamen door een fraaie actie van Luuk Brouwers op voorsprong, Moussa Sylla was verantwoordelijk voor de gelijkmaker: 1-1.

Bij winst zou FC Utrecht over Vitesse heengaan en de zesde plek in de eredivisie innemen, thuisploeg Go Ahead wilde de sensationele zege op Ajax van een week eerder een goed gevolg geven. Met het duel tegen FC Utrecht sloot de thuisploeg een drukke week af. Midweeks werd de club uitgeschakeld in de TOTO KNVB-beker door PSV.



Adam Maher kreeg namens FC Utrecht al binnen een paar minuten een schotkans, maar zijn poging ging over het doel van doelman Andries Noppert. Diezelfde Noppert stond even later bijna aan de basis van de 0-1 toen tegen de inlopende Sylla aanschoot, maar tot zijn opluchting ging de bal net naast het doel. Met een schot in het zijnet zorgde Ragnar Oratmangoen voor het eerste gevaar voor Go Ahead.

Vuurwerkbom

Henk Veerman leek de openingstreffer voor het intikken te hebben na een fraaie actie van Bart Ramselaar. De aanvallende middenvelder krulde de bal op de paal, maar Veerman kreeg geen controle in de rebound en wist het buitenkansje niet te verzilveren. De misser kwam FC Utrecht duur te staan, want na een dik half uur kwam Go Ahead op voorsprong. Luuk Brouwers slalomde door de Utrechtse defensie en schoot in de verre hoek achter Fabian de Keijzer raak.



Met Tasos Douvikas als vervanger voor de tegenvallende Veerman ging FC Utrecht na rust de achtervolging in. Die werd na een kwartier onderbroken, toen het spel kort werd stilgelegd doordat er een vuurwerkbom vanuit het uitvak op het veld werd gegooid. Nadat Isac Lidberg en Jay Idzes na lieten Go Ahead op 2-0 te zetten, maakte Sylla een kwartier voor tijd uit het niets de gelijkmaker voor FC Utrecht. Eerst stuitte hij op Noppert, in de rebound schoot de Fransman alsnog raak.

Go Ahead leek in de slotfase nog het meest op zoek naar de winnende treffer, maar op een uitbraak van Giannis Botos na wist de ploeg van trainer Kees van Wonderen niet meer tot grote kansen te komen. Zo hield FC Utrecht een nauwelijks verdiend punt over aan het bezoek aan de Adelaarshorst.

Volledig scherm FC Utrecht viert de gelijkmaker. © Pro Shots / Niels Boersema

Volledig scherm Danny Makkelie gaat naar de kant na de harde knal. © Pro Shots / Niels Boersema

