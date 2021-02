Go Ahead houdt wéér de nul en wint, MVV klopt Telstar

Sam Beukema maakte dit seizoen tot vrijdagavond al zes goals, een hoog aantal voor een verdediger. Daar kwam vrijdagavond nummer zeven bij, zijn vroege goal was genoeg voor de zege, want 1-0 was ook de eindstand. Na de 0-2 zege bij FC Eindhoven, de 1-0 tegen Telstar, de 0-3 bij Jong AZ was het al de vierde ‘zege op nul’ op een rij voor de ploeg uit Deventer. Sowieso kreeg Go Ahead in 26 duels pas 13 tegengoals en heeft het nu negen van de laatste tien duels in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De club staat nu op de vijfde plaats met evenveel punten als nummer 4 NAC Breda.