Go Ahead komt met de schrik vrij tegen RKC

Gesproeid

Gezien de krachtsverhoudingen mag Go Ahead zeker niet mopperen over het resultaat, dat overigens voor beide ploegen niet ongunstig is. Het kunstgrasveld was in tegenstelling tot afgelopen woensdag - in Den Bosch - wél gesproeid, maar Go Ahead had in Waalwijk wederom erg veel moeite met de ondergrond. Spelers hadden ruzie met de bal en combinatievoetbal was niet waarneembaar.



RKC was daarentegen scherp vanaf het begin. De thuisploeg zette Go Ahead al vroeg onder druk en kreeg genoeg kansen om voor de rust op voorsprong te komen. Paul Quasten raakte de lat met een afstandspegel, maar de grootste kans was voor Darren Maatsen, in de 35ste minuut. De oud-Eagle omspeelde doelman Verhulst en had de bal voor het intikken. Doordat zijn inzet te slap was, kon Gino Bosz de bal echter ternauwernood voor de doellijn wegwerken.