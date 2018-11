Goals helpen Nicolai Jørgensen verder

Door Mikos Gouka



Nicolai Jørgensen zit op een kruk in het perscafé van de Kuip en herhaalt het woord. ,,Twaalf’', zegt hij zachtjes. ,,Twaalf jaar oud.’' En de Deense spits grinnikt. Het gaat even over emoties en sociale media, een slechte combinatie. De Deense voetbalbond had afgelopen zomer een bedreiging gericht aan de spits gezien op internet en wilde aangifte doen bij de politie. ,,Ik was op vakantie en van mij hoefde het niet. Het was helemaal niet serieus joh. Maar uiteindelijk bleek het om een ventje van 12 jaar te gaan.’'